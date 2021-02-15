Стюардессы выгнали из самолета чернокожих подростков и прослыли расистками

Авиакомпании Allegiant Air были предъявлены обвинения в расизме после того, как на одном из рейсов экипаж самолета отстранил от полета группу чернокожих подростков за отказ надеть маски. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, предполагаемый инцидент произошел 8 февраля во время рейса Меса — Сакраменто (США). Стюардесса обвинила троих пассажиров, членов молодежной баскетбольной команды, в отсутствии масок и игнорировании ее замечаний.

По словам одного из подростков, защитные средства закрывали их лица частично, но по просьбе бортпроводницы все члены команды надели маски полностью. Тем не менее, бортпроводницы настояли на своем и спортсменов вывели из самолета в сопровождении полиции, после чего сотрудники перевозчика прослыли расистами.

«Я не слышала от них ничего грубого или непочтительного. Они не сделали ничего такого, за что их можно было выгнать с рейса», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Уточняется, что на следующее утро подростки вылетели в Сакраменто рейсом другой авиакомпании. Мать одного из баскетболистов назвала требования членов экипажа неуместными.

«Думаете из-за того, что их маска сползла ниже носа, их нужно снимать с рейса? Этого не происходит с людьми, чей цвет кожи не смуглый», — заявила она. Женщина также добавила, что представители авиакомпании не связались с родственниками несовершеннолетних пассажиров, отстраненных от рейса.

Комментируя произошедшее, сотрудник Allegiant Air заявил, что пассажирам было отказано в обслуживании на основании нарушения федерального закона, требующего носить маски во время полета. Авиакомпания также утверждает, что помощь правоохранительных органов понадобилась только потому, что молодые люди отказывались покинуть самолет в сопровождении персонала авиакомпании.

Ранее в январе 2020 года сообщалось об отстранении от полета ортодоксальной еврейской семьи. Вскоре после посадки на борт стюардессы попросили пару с ребенком покинуть судно, так как на этом якобы настоял пилот, пожаловавшийся на исходящую от пассажиров вонь. Однако по заявлению самой семьи, жалоб от других попутчиков не поступало. Против авиакомпании был подан иск, ее обвинили в расизме и дискриминации.