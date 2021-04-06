Стюардессы унизили пассажирку за надпись на ее толстовке и заставили переодеться

Пережившая рак пассажирка с «оскорбительной» надписью на футболке была вынуждена переодеться, чтобы сесть в самолет авиакомпании American Airlines. Об этом пишет Daily News.

Во вторник, 30 марта, Рослин Синглтон (Roslyn Singleton) поднималась на борт лайнера, вылетавшего из Лос-Анджелеса в Шарлотт. При этом на женщине была салатовая толстовка с надписью «Да пошел ты, рак».

Вскоре к пассажирке подошла стюардесса и попросила надеть куртку и прикрыть надпись. Синглтон прислушалась к ее словам, однако во время полета бортпроводница еще раз обратилась к ней в уничижительной форме и заставила ее переодеться.

«Первое, что она сказала мне: "Мне сообщили, что возникла проблема". Она не поздоровалась, она не сказала "мэм"». Я почувствовала себя униженной, потому что мне, как ребенку, указали что надо сделать», — пожаловалась Синглтон.

Женщина упомянула, что надела эту толстовку, так как ее отец болен раком. К тому же она лично поборола это заболевание. Она добавила, что «с радостью» переоделась бы, если бы к ней отнеслись с уважением.

Издание сообщает, что политика American Airlines запрещает пассажирам носить на борту одежду, которая содержит оскорбительные высказывания и ненормативную лексику. Тем не менее авиакомпания признала, что сотрудники могли принять во внимание контекст и ситуацию Синглтон и принести ей извинения.

В феврале стюардессы авиакомпании Jetstar осудили пассажирку за укороченный топ и заставили ее прикрыться сигнальным жилетом. По словам туристки, сотрудники авиакомпании устроили «грандиозную сцену», специально унизив ее перед остальными пассажирами.