Россиянка отдохнула в Египте в пандемию коронавируса и поделилась восторгом

Россиянка отдохнула в Египте в разгар пандемии коронавируса и осталась в восторге от поездки. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего туристку удивило, что в стране почти никто не соблюдает ограничительные меры. Так, средства защиты надевают только сотрудники аэропортов, музеев, отелей, полиции, в то время как продавцы, местные жители и большинство работников отеля ходят без масок.

«Скажу честно — мы так расслабились, что я вообще забыла, что в мире свирепствует вирус. Вспомнила только на обратном пути, в аэропорту», — рассказала россиянка.

Девушка также отметила комфортную обстановку в отеле, где отдыхающим доступен большой выбор развлечений: бассейны, бары, аквапарк и множество вечеринок. Путешественница отдельно выделила детский клуб и похвалила работу аниматоров, вспомнив свой неудачный отдых в Турции.

«Два года назад меня выбесила Турция. Дочери было 12 лет, и ей временами хотелось потусить в детском клубе (волейбол, запускать змея или готовить). Но детский клуб до 11 лет включительно. И ее никуда не брали. И даже пару раз отгоняли», — пояснила россиянка.

Ранее эксперты назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах Египта. Так, отпуск в пятизвездочном отеле в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе вместе с перелетом обойдется почти в 70 тысяч рублей, а размещение в более бюджетной гостинице составит 55 тысяч рублей.