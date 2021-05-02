В России заявили о напряженной ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости .

По словам чиновника, в данный момент по всей стране госпитализированы или находятся под наблюдением врачей более 300 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета в России нужно привить минимум 69,8 миллиона человек.

Министр подчеркнул, что майские праздники были увеличены именно для того, чтобы «разорвать цепь передачи заболевания».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что всего вакцинировались 7,7 миллиона россиян, еще около 12 миллионов человек уже получили первую дозу двухкомпонентной вакцины и ожидают второй инъекции.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8697, из них более двух тысяч зафиксировано в Москве. Заболеваемость COVID-19 в России в среднем составляет около девяти тысяч случаев в сутки. Более 4,4 миллиона человек за все время эпидемии вылечились, всего заболели 4,8 миллиона, 110 тысяч скончались.