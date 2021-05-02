В России выявили 8697 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8697. Об этом в воскресенье, 2 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 4 823 255.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 2699 новых случаях COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (718) и Московская область (650). Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Алтае (6), в Магаданской области (3) и Тыве (2).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 342 смерти пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 110 862 человека с подтвержденным диагнозом.

При этом известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 7339. За все время выздоровели 4 443 922 пациента.