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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной, решение о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом обстановки в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его оценке, сейчас важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к COVID-19 и активно развивать вакцинацию граждан, особенно подверженных риску тяжелой формы заболевания.

Ранее Мурашко заявил, что до четверти переболевших коронавирусной инфекцией пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в тщательном наблюдении. Он отметил, что примерно десяти процентам перенесших COVID-19 нередко требуется и госпитализация.

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