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ВТО призвала Россию увеличить поставки вакцин от коронавируса

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Нгози Оконджо-Ивеала
Нгози Оконджо-Ивеала
Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала Россию рассмотреть возможности увеличения поставок вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

С похожей просьбой генеральный директор ВТО обратилась к Китаю, Бразилии и Кубе, которые, как и Россия, уже разрабатывают собственные препараты и делятся ими с другими государствами. Она также отметила, что тем, кому еще необходимо получить разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует сделать это, чтобы обеспечить доступ к вакцинам. При этом Оконджо-Ивеала подчеркнула, что необходимо увеличить существующие мощности по производству данных препаратов.

Ранее глава ВТО заявила, что Великобритания должна незамедлительно отдать свои вакцины от коронавируса бедным странам. «Я не думаю, что следует дожидаться появления излишков и того момента, когда все [британцы] получат вакцину», — отметила Оконджо-Ивеала. По ее словам, подобная тактика будет отвечать интересам как бедных, так и богатых стран.

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