Российскую вакцину от полиомиелита назвали способной победить коронавирус

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, еще в 1960-х годах была высказана и впоследствии доказана гипотеза, что вакцина от полиомиелита смягчает течение гриппа. «Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину, и в результате получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе», — сказал он.

Ишмухаметов уточнил, что специалисты центра «этот вариант пока оставили в стороне — как скоропомощный».

Центр имени Чумакова разработал препарат «КовиВак» — инактивированную цельновирионную вакцину из нейтрализованного SARS-Cov-2. Минздрав зарегистрировал «КовиВак» в феврале, промышленное производство официально началось 25 марта. Предполагается, что она будет эффективна против разных штаммов коронавируса. Иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев.

Созданный в центре имени Чумакова «КовиВак» стал третьей отечественной вакциной от COVID-19.