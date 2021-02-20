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ВТО потребовала у Британии отдать вакцины бедным странам

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Нгози Оконджо-Ивеала
Нгози Оконджо-Ивеала
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Великобритания должна незамедлительно отдать свои вакцины от коронавируса бедным странам. С таким требованием выступила новая глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, ставшая первой африканкой на этом посту, ее слова приводит телеканал «Би-би-си».

«Я не думаю, что следует дожидаться появления излишков и того момента, когда все [британцы] получат вакцину», — заявила Оконджо-Ивеала. По ее словам, подобная тактика будет отвечать интересам как бедных, так и богатых стран.

Глава ВТО рассказала, что мировая экономика рискует потерять 9 триллионов долларов, если к середине года богатые страны вакцинируют половину своего населения, а бедные страны не привьют свое. «Половину этих убытков понесут богатые страны», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что богатые государства заказали на один миллиард доз вакцины от коронавируса больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей этих стран. При этом в январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в «вакцинном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран.

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