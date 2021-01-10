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Генсек ООН обвинил богатые страны в «вакцинном национализме»

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Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в «вакционном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран. Его слова, произнесенные на 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что пандемия обнаружила глубокие проблемы в международном сотрудничестве. «Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран», — пояснил Гутерреш.

Генсек ООН также добавил, что распространение коронавируса оказало «непропорциональное и ужасное» воздействие на наименее защищенные социальные группы: бедных, пожилых, детей, людей с ограниченными возможностями и меньшинства. Чтобы устранить обнаружившиеся проблемы, считает Гутерреш, нужно сократить неравенство и укрепить узы взаимоподдержки.

Ранее британский посол в США Карен Пирс заявила о нежелании Вашингтона уступать России и Китаю в победе над коронавирусом. По ее словам, одним из главных вызовов стала стратегическая борьба с Москвой и Пекином. Пирс подчеркнула, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем.

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