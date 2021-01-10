Мир
 
Последние новости
В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
ВОЗ задумалась об экстренном использовании вакцины «Спутник V»
Онищенко раскрыл правила подготовки к началу рабочей недели после Нового года
Эвандер Холифилд рассказал о переговорах с Майком Тайсоном о новом бое
Москвичам пообещали новые вагоны метро 
Выявлен вдвое повышающий риск смерти от коронавируса фактор
Клуб АПЛ разгромно проиграл команде из четвертого дивизиона в Кубке Англии
Трамп призвал союзников в Конгрессе помешать процедуре импичмента
В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В ООН сравнили нынешний год с 1945

Перейти в «Мою Ленту»
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м, отметив, что сегодня «идет война с коронавирусом». Его слова, озвученные на 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, приводит РИА Новости.

«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие. «В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход», — пояснил генсек ООН, настаивая на необходимости превратить глобальную систему в глобальное партнерство.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове признала более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса. Она отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса
Украина понадеялась на «рок-н-ролл» в отношениях с США при Байдене
Россия объявила о сотрудничестве с Китаем по вакцинам от коронавируса