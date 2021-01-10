В ООН сравнили нынешний год с 1945

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м, отметив, что сегодня «идет война с коронавирусом». Его слова, озвученные на 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, приводит РИА Новости.

«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие. «В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход», — пояснил генсек ООН, настаивая на необходимости превратить глобальную систему в глобальное партнерство.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове признала более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса. Она отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.