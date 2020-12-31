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Украина понадеялась на «рок-н-ролл» в отношениях с США при Байдене

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Фото: Николай Лазаренко / Пресс-служба президента Украины

Киев надеется, что сможет построить «динамичные и драйвовые» отношения с Вашингтоном при администрации нового президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.

«Мы ожидаем рок-н-ролла... Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», — пояснил министр.

По его словам, одной из главных сфер двустороннего сотрудничества станет безопасность. Как ожидает Кулеба, США смогут помочь Украине с «укреплением страны изнутри». Другими приоритетами станут сотрудничество в области реализации реформ на Украине, а также выстраивание более тесных экономических отношений и привлечение в украинскую экономику американских инвестиций.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что избранный президент США Джо Байден ранее имел «глубокие отношения» с Украиной. До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что украинские власти захотели сделать свою страну ключевым союзником США на Черном море.

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