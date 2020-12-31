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В Госдуме предрекли Украине пляску смерти в отношениях с США

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украину в отношениях с США даже при администрации нового президента Джо Байдена ждет не рок-н-ролл, а пляска смерти, предрекла член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Ее слова в четверг, 31 декабря, приводит РИА Новости.

«Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не рок-н-роллом, а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — заявила депутат.

По ее мнению, Вашингтон в целом не заинтересован в развитии Украины и благополучии ее жителей. При этом украинские власти продолжают демонстрировать безумную русофобию, подчеркнула Панина.

Таким образом она отреагировала на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором тот заявил, что Киев надеется на «рок-н-ролл в отношениях с Вашингтоном» при Байдене. Как отметил министр, одной из главных сфер двустороннего сотрудничества станет безопасность и укрепление Украины.

Предыстория: Украина понадеялась на «рок-н-ролл» в отношениях с США при Байдене
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