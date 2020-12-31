В Киеве рассказали об ожидающей смерти украинского государства России

Россия ждет смерти Украины как государства, однако «не дождется» этого. Об этом в интервью сайту ТСН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, Москва ожидает, что на Украине будет нестабильность. «России надо отдать должное — она умеет играть вдолгую (…) Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождетесь», — сказал министр.

Кулеба считает, что Украина «будет принадлежать к западному миру», и России следует смириться с этим. Также он заявил, что Киев постоянно работает над «деоккупацией» Донбасса и Крыма. При этом страна должна быть готова к возвращению регионов.

«Наша задача заключается в двух вещах. Первая — мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая — мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться. Вот завтра, ладно, мы довели Россию "до ручки" и они говорят: все, мы ушли из Крыма… Ну, сложилась такая ситуация. Готовы ли мы полноценно сразу на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни туда вернуться?» — добавил министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина надеется на «рок-н-ролл» в отношениях с США при новом президенте Джо Байдене. «Мы ожидаем рок-н-ролла... Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», — пояснил министр.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.