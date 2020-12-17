Украина захотела стать ключевым союзником США на Черном море

Украинские власти захотели сделать свою страну ключевым союзником США на Черном море. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Vesti.ua.

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«Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО», — заявила Стефанишина.

По ее словам, системное взаимодействие Киева с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря и позволит эффективно реагировать на «российский фактор».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду разрешить допуск иностранных войск на территорию страны в 2021 году для участия в учениях.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет больше привлекать НАТО к обеспечению безопасности в Черном море.