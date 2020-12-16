Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину для учений

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду разрешить допуск иностранных войск на территорию страны в 2021 году для участия в учениях. Об этом сообщает «Страна.ua».

Глава государства зарегистрировал законопроект, разработанный министерством обороны. На учения планируется потратить более 38,5 миллиона гривен.

Ранее Украина заявила о планах проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории. Киев также предложил создать при Североатлантическом альянсе центр по борьбе с гибридными угрозами.

Кроме того, стало известно, что ударные беспилотники MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Они испытают на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО), состоящие на вооружении украинской армии.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи представителя ВВС США в Европе Кевина О'Брайена и исполняющего обязанности главы воздушного командования «Запад» Воздушных сил Украины генерал-майора Дмитрия Карпенко.