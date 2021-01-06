Москва ответила на слова о недопустимости победы России над коронавирусом

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова британского посла в США Карен Пирс ё о нежелании уступать России и Китаю в победе над коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

По словам сенатора, сейчас не лучшее время, чтобы выяснять отношения между странами подобным образом. Он добавил, что миру необходимо объединиться и использовать любые вакцины, а не пытаться один препарат противопоставлять другому.

«В тот момент, когда надо думать о совместной борьбе с пандемией, они занимаются опять политическими дрязгами. <...> они, задумываясь о последствиях, размышляют, как сдержать Россию и Китай, а ведь на кону стоят человеческие жизни. Мы призываем к сотрудничеству, а они — к разобщению, — отметил Джабаров.

Ранее Карен Пирс заявила, что одним из главных вызовов стала стратегическая борьба с Москвой и Пекином. Она считает, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем. Пирс призвала «более открытые» страны принимать меры и развиваться, чтобы именно они процветали после окончания периода борьбы с COVID-19. В связи с этим она рекомендовала Великобритании и США объединиться.

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