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США откажутся от поставок вакцин в другие страны ради вакцинации американцев

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Фото: Stephen Zenner / Reuters

США откажутся от поставок вакцин против коронавируса в другие страны, включая бедные государства, до тех пор, пока большинство американцев не пройдут вакцинацию. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщает европейский филиал издания Politico.

Как отмечают журналисты, это заявление прозвучало накануне саммита G7, в котором примет участие Байден. Одна из тем, которые будут на нем обсуждаться — вопрос «вакцинного национализма»: развивающиеся страны не могут себе позволить массовую закупку препаратов и остаются без прививок от коронавируса нового типа.

Ранее 19 февраля стало известно, что богатые государства заказали на один миллиард доз вакцины от коронавируса больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей этих стран.

В январе 2021 года на эту проблему обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он пристыдил богатые страны за то, что те сфокусированы на помощи собственному населению и игнорируют интересы других государств.

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