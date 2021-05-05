Россиянам дали советы по планированию отдыха в этом году

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев в интервью радио Sputnik дал россиянам советы по планированию отдыха в 2021 году.

Эксперт напомнил, что большинство стран остаются закрытыми не только со стороны России, также страны не принимают иностранных туристов, в особенности те, где бушует пандемия коронавируса. «Поэтому желание путешествовать по всему миру у граждан России осталось, но возможностей по факту достаточно мало», — сказал он.

По его мнению, основной туристический тренд нынешнего года в России и во всем мире — проводить отпуск на «домашних» курортах. В случае, если россияне все же хотят отправиться на отдых за границу, следует ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на рекомендации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Во время поездки следует соблюдать меры предосторожности, для того, чтобы не заразиться коронавирусом, напомнил собеседник радио. В отелях обычно есть четкое представление о том, как предупреждать распространение инфекции, заключил он.

Ранее россияне назвали желанные страны для путешествий. Так, около 20 процентов больше всего желают открытия Италии, около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию, три процента — во Вьетнам, 2,5 — в Индонезию, два процента — в Португалию, по 1,8 процента — в Германию и Японию, по 1,6 — в Чехию и Финляндию, по одному проценту — в Индию и Китай.