Россияне рассказали о своих главных проблемах перед отпуском

Россияне рассказали, что им сложнее всего делать перед отпуском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Уточняется, что 28 процентов опрошенных называют одной из главных проблем финансовую сторону путешествия — россиянам трудно откладывать деньги на поездку и уложиться в бюджет.

Согласно приведенным данным, 18 процентов путешественников испытывают сложности с составлением туристического маршрута и выбором мест для посещения во время поездки.

Также сообщается, что туристам сложно учесть интересы всех участников группы, определиться с датой и временем отъезда и возвращения, и только 3,3 процента считают сложной задачей сбор вещей и поиск попутчиков.

Среди других проблем респонденты назвали выбор гостиницы и покупку билетов на самолет — их смущают стыковочные рейсы. Кроме того, в список проблем попали оформление документов, подбор интересных экскурсий и поиск в своем графике времени для поездки.

Тем не менее 6,7 процента опрошенных не имеют сложностей в планировании путешествий.

Ранее, 27 апреля, россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска. Российские туристы признались, что идеальный отпуск должен длиться больше недели.