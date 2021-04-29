Путешествия
 
Последние новости
В Госдуме заявили об угрозе экономической войны
Боевые стрельбы крейсера «Москва» в Черном море показали с борта корабля
Средний чек по ипотеке в России достиг исторического максимума
Познер рассказал о цензуре на Первом канале
Кот нашел опухоль у хозяйки раньше врачей
Раскрыты подробности дела готовивших подрывы украинских радикалов
В Верховной Раде провели акцию «Бессмертный полк»
Создано новое состояние материи в виде супермолекулы
Обвинившая Роналду в изнасиловании модель потребовала десятки миллионов долларов
Дочь Уилла Смита совершила каминг-аут
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне рассказали о своих главных проблемах перед отпуском

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Радван Эльмагд / РИА Новости

Россияне рассказали, что им сложнее всего делать перед отпуском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Уточняется, что 28 процентов опрошенных называют одной из главных проблем финансовую сторону путешествия — россиянам трудно откладывать деньги на поездку и уложиться в бюджет.

Согласно приведенным данным, 18 процентов путешественников испытывают сложности с составлением туристического маршрута и выбором мест для посещения во время поездки.

Также сообщается, что туристам сложно учесть интересы всех участников группы, определиться с датой и временем отъезда и возвращения, и только 3,3 процента считают сложной задачей сбор вещей и поиск попутчиков.

Среди других проблем респонденты назвали выбор гостиницы и покупку билетов на самолет — их смущают стыковочные рейсы. Кроме того, в список проблем попали оформление документов, подбор интересных экскурсий и поиск в своем графике времени для поездки.

Тем не менее 6,7 процента опрошенных не имеют сложностей в планировании путешествий.

Ранее, 27 апреля, россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска. Российские туристы признались, что идеальный отпуск должен длиться больше недели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыт самый желанный вид отдыха для россиян этим летом
Россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска
Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха в Египте
Путешествия
Путешествия00:1321 февраля

«Они верят, что пьяному легче найти общий язык с Богом»

Коммунизм, алкоголь и разгильдяйство. Чем запомнилась Латинская Америка российскому путешественнику
15:1723 апреля

Объявлены возможные сроки запуска чартерного сообщения с Египтом

14:3423 апреля

В Кремле прокомментировали информацию о задержке рейса из-за чиновника

13:0423 апреля

Путин договорился о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Путешествия00:0119 февраля

«Было обидно до слез»

Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
12:4623 апреля

Туристам предложат «таинственное» путешествие по Европе с секретными остановками

11:4823 апреля

Работавшая три года в плену у иностранцев туристка засудила похитителей

10:5123 апреля

Канада ограничила полеты в две страны из-за угрозы распространения коронавируса

Путешествия00:0310 февраля

«Их бог любит выпить, покурить и женщин»

Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
10:4023 апреля

Мужчина утонул в бассейне популярного курорта при загадочных обстоятельствах

07:3523 апреля

Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту

05:3023 апреля

Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом

Россия
В России мотоциклист загорелся после аварии и попал на видео
«Трупик в колонии никому не нужен»
Что ждет больного за решеткой? Анонимный рассказ врача о тюремной медицине
Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального
Наследники героя
Как живут потомки Валерия Чкалова
В России ужесточат правила воинского учета
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Все материалы
Мир
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
В Госдуме заявили об угрозе экономической войны
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
В России перестало хватать грузовиков
Германия захотела быстро достроить «Северный поток-2»
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
МСП Банк профинансировал производителя систем «умного дома» из Рязани
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Все материалы
Силовые структуры
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» появилась новая функция
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Власти Москвы обратились к Ивлеевой из-за ее Lamborghini
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Американский журналист пожаловался на истерию в США из-за «российской угрозы»
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Пивоваров прокомментировал проверку МВД в его отношении
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Женщина лишилась мужа после похудения на 58 килограммов
Женщина решила заправить автомобиль и разбогатела на девять миллионов рублей
104-килограммовый мужчина похудел на 30 килограммов и раскрыл секрет успеха
Мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям
Все материалы
Honda представила новый Civic-седан
Автомобильный квиз №10
10 вопросов для тех, кто знает о машинах больше, чем Александр Друзь
Один кроссовер Geely подорожал сразу на 300 тысяч рублей
Безумные мотоциклы от автомобильных брендов
Dodge с мотором от «Вайпера», Ferrari из Великобритании и другие чудеса
У электрического Volkswagen ID.4 появилась полноприводная версия
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
В России стартовали продажи нового Volkswagen Golf
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы