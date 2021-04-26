Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха в Египте

Россиянам назвали минимальную стоимость проживания в отелях Египта. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что цены на проживание в четырехзвездочных гостиницах будут начинаться от 2,1 тысячи рублей, а в пятизвездочных — от 3 тысяч рублей в сутки за одного человека. По словам представителей туристической отрасли Египта, размещение в отеле по системе «все включено» не может продаваться за тысячу рублей в ночь, когда в других странах аналогичные варианты стоят от 7,4 тысячи.

В сообщении министерства туризма Египта уточняется, что данные меры приняты с целью повышения уровня туристического направления и качества услуг. Решение вступит в силу 1 ноября 2021 года, перед началом зимнего туристического сезона.

Ранее россиянам раскрыли предполагаемую дату возобновления авиасообщения с Египтом. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, курорт откроется для путешественников во второй половине мая. «Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех, — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации», — отметила эксперт.