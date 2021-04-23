Россиянам раскрыли оптимальную стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Оптимальная стоимость тура на египетские курорты для россиян после открытия чартерного авиасообщения со страной может составить около 22-37 тысяч рублей с человека. Такие данные раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечалось, что для расчетов был взята средняя стоимость недельной турпутевки с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле Хургады или Шарм-эль-Шейха с питанием по системе «все включено». При этом не подразумевалось, что цена чартерного трансфера будет зависеть от каких-либо квот, ограничивающих частоту авиарейсов в Египет.

По заявлениям экспертов, российские туроператоры готовы в кратчайшие сроки после официального объявления о дате возобновления чартерных перевозок запустить рейсы на египетские курорты из более чем 20 городов страны.

Так, помимо Москвы и Санкт-Петербурга чартерные рейсы в Египет могут в скором времени открыться из Екатеринбурга, Казани, Воронежа, Новосибирска, Уфы, Ростова, Нижнего Новгорода, Самары и Краснодара.

Прогнозируется, что благодаря открытию чартерного авиасообщения с Египтом турпоток российских туристов на арабские курорты может достигнуть более 200 тысяч человек в месяц.

23 апреля Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По итогам обсуждений было принято решение о запуске в полном объеме авиасообщения между Россией и Египтом, в том числе с перечисленными выше курортами.