Россияне повально заинтересовались отдыхом в недавно открывшейся стране

Россияне повально заинтересовались отдыхом в недавно открывшемся Египте. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, в течение первого часа после сообщения о возобновлении авиасообщения с Египтом, поиски авиабилетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выросли в пять раз. Согласно ожиданиям сервиса, количество поисковых запросов будет увеличиваться, так как точная дата запуска чартеров на арабские курорты еще не объявлена.

Уточняется, что прошлый пик поисков билетов в арабскую страну был зафиксирован на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией с 12 апреля — спрос на направление вырос в два раза.

Ранее, 19 апреля, сообщалось о влиянии закрытых границ Турции на планы россиян. Согласно полученным данным, ограничение авиасообщения практически не повлияло на планы российских туристов, так как большинство опрошенных хотели провести свой отпуск на отечественных курортах.