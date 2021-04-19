Раскрыто влияние закрытых границ Турции на планы россиян

Россияне рассказали, как закрытие границ с Турцией повлияло на их планы на летний отпуск. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-сервиса «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, ограничение авиасообщения с Турцией практически не повлияло на планы большинства россиян — в этом признались 59 процентов опрошенных. Заявившие об этом рассказали, что хотели провести свой отпуск на отечественных курортах, поэтому они равнодушно отнеслись к закрытию границ.

Около 22 процентов участников исследования выразили желание отдохнуть за границей — поэтому сейчас они в поисках альтернативных вариантов турецким курортам. Еще 4 процента опрошенных уже поменяли свои планы и будут отдыхать летом в России.

Тем не менее 15 процентов респондентов были вынуждены и вовсе отказаться от отпуска — ограничение полетов в Турцию в корне изменило их планы.

19 апреля россияне назвали самые желанные закрытые страны для путешествий. Лидером рейтинга оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент. Второе место заняла Испания, за которую проголосовали 16 процентов опрошенных. На третьей строчке разместились страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония — их упомянули 13 процентов россиян.