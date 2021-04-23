Объявлены возможные сроки запуска чартерного сообщения с Египтом

Чартерное сообщение с Египтом вероятнее всего будет запущено не ранее конца майских праздников. О таких возможных сроках объявил ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе.

По данным издания, на сегодняшнем заседании Оперштаба была подтверждена информация о планах не открывать чартерное авиасообщение с другими странами до конца майских праздников. Источник агентства в сфере туризма также подтвердил эти сроки.

23 апреля Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По итогам обсуждений было принято решение о запуске в полном объеме авиасообщения между Россией и Египтом, в том числе с перечисленными выше курортами.

22 апреля сообщалось, что возможными сроками открытия Египта для российских туристов станет вторая половине мая. О таком прогнозе заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе во время пресс-брифинга.