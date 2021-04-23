Путин договорился о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом заявили в канцелярии египетского лидера, сообщает РИА Новости.

По словам представителя канцелярии главы египетского государства, в ходе переговоров между лидерами двух стран обсуждались вопросы сотрудничества в туристической отрасли.

Итогом обсуждений стало решение о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургады и Шарм-эль-Шейхом.

22 апреля сообщалось, что возможными сроками открытия Египта для российских туристов станет вторая половине мая. О таком прогнозе заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе во время пресс-брифинга.