Россиянам снова вернут деньги за поездки по стране

Правительство продлит программу туристического кешбэка за поездки по России и выделит на нее еще 4,7 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Так, по поручению президента решено продолжить возвращать россиянам средства за путешествия по стране. Мишустин попросил Ростуризм и Министерство финансов подготовить поправки в правила реализации программы максимально быстро.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продолжить возвращать гражданам деньги за поездки внутри страны и сохранить программу кешбэка до конца года.

Третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартовал в ночь на 18 марта. Условия для возврата средств остались прежними — россияне смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не должна превышать 20 тысяч рублей.