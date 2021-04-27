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Россияне перестали покупать детям путевки из-за ожидания выгоды

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне перестали покупать детям путевки из-за ожидания выгоды от новой программы президентского кэшбека. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, после объявления президентом России Владимиром Путиным о запуске программы возврата средств за поездки в детские лагеря родители перестали приобретать туры.

Уточняется, что программа позволит семьям вернуть до 50 процентов за отдых детей. Родители откладывают покупку для того, чтобы сделать ее позже, но уже с кэшбеком, и ждут, когда появится конкретика по механизму.

Также, по словам директора турфирмы «Ника-М» Дмитрия Саржанова, 60-70 процентов родителей заранее спланировали каникулы своих детей в лагерях и теперь хотят вернуть путевки, чтобы воспользоваться кешбэком.

На программу кэшбека за отдых в детских лагерях планируется выделить пять миллиардов рублей, а компенсацию смогут получить 357 тысяч детей.

Ранее, 21 апреля, сообщалось о том, что в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. Кроме того, глава страны заявил о продлении программы возврата средств за путешествия по России.

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