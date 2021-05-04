Россияне рассказали о желанных странах для путешествий

Примерно 20 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip россиян больше всего желают открытия Италии, сообщает ТАСС.

Около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Тайланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию, три процента — во Вьетнам, 2,5 — в Индонезию, два процента — в Португалию, по 1,8 процента — в Германию и Японию, по 1,6 — в Чехию и Финляндию, по одному проценту — в Индию и Китай.

7,7 процента ожидают возобновления чартеров и увеличения числа рейсов в Турцию, 3,6 — в Египет. Столько же опрошенных выразили желание по увеличению числа квот для посещения Греции.

Прямого авиасообщения с Черногорией ожидает 1,7 респондентов.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на данные OneTwoTrip, рассказали от том, что сложнее всего россиянам делать перед отпуском. Так, 28 процентов опрошенных сервисом называли одной из главных проблем финансовую сторону путешествия — гражданам трудно откладывать деньги на поездку и уложиться в бюджет.