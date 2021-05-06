В Германии одобрили привилегии для привитых от коронавируса

Депутаты бундестага одобрили распоряжение правительства Германии о наделении привитых и переболевших коронавирусом граждан привилегиями на период карантинных ограничений из-за пандемии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, для таких жителей ФРГ будут частично отменены запреты на передвижения по стране, посещение торговых центров, магазинов и кафе, а также социальные контакты с друзьями и родственниками. При этом они так же, как и остальные немцы, будут обязаны носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Отмечается, что документ может вступить в силу уже с 9 мая, если получит одобрение верхней палаты парламента — бундесрата. Для подтверждения вакцинации граждане будут получать специальные ковид-паспорта. Всего в стране к настоящему времени было зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 22 тысячи.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предостерегли правительства разных стран от введения ковид-паспортов из-за вероятного роста неравенства в мире. Специалисты указали, что большинство людей на Земле до сих пор не имеют возможности вакцинироваться и вряд ли получат ее в ближайшее время.