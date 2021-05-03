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Немцев предупредили об опасности хвастовства ковид-паспортами и отчитали

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Граждан Германии попросили перестать выкладывать в соцсети фотографии полученных после вакцинации ковид-паспортов и предупредили их об опасности. Об этом говорится в заявлении на информационном портале немецкой полиции.

«Понятно, что все рады получить прививку от коронавируса, однако, если хотите опубликовать фотографию о вакцинации в Facebook, Instagram и других местах, следует учитывать следующее. Преступники используют данные, которые распространяются таким образом, чтобы подделывать паспорта вакцинации», — отчитала нерадивых граждан полиция.

Отмечается, что важной частью для подделки становятся номера партии вакцин или адреса, которые раскрываются из-за подобного хвастовства. При этом полицейские эксперты предупредили, что преступление совершают не только те, кто подделывает документы. Преследованию подлежат в том числе и люди, которые используют подобные купленные сертификаты.

Как сообщало немецкое издание Bild, в Берлине в конце апреля арестовали 27-летнего мужчину, который торговал поддельным коронавирусными паспортами. При себе у него было 10 сертификатов с наклейками о пройденной вакцинации, а дома были обнаружены еще 46 паспортов и 33 наклейки.

В конце апреля во Всемирной организации здравоохранения предостерегли от введения ковид-паспортов из-за вероятного роста неравенства в мире.

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