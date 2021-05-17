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Первые заражения «черной плесенью» на фоне COVID-19 выявили в России

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России выявлены случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, сообщают «Известия».

Речь идет о мукормикозе — редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы. Сейчас такое заболевание широко распространено в Индии среди заразившихся коронавирусом.

«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего, сравнимого с ситуацией в Индии, в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — пояснил Климко.

Специалист при этом не исключил риск заражения «черной плесенью» ряда пациентов в России. В первую очередь, как уведомил врач, мукормикоз опасен для людей с низким иммунитетом, а у больных коронавирусом эта инфекция развивается обычно на фоне сахарного диабета, заявил эксперт.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что для широкого распространения этой инфекции больше подходят регионы с высокой температурой и влажностью.

«Эта болезнь характерна для южных стран, лежащих в тропических поясах, таких как Индия. Но в целом грибковые заболевания распространяются, так как они связаны с употреблением антибиотиков», — отметил Волчков.

Ранее медики говорили, что риск заражения «черной плесенью» связан с ослабленным после заражения COVID-19 иммунитетом. Болезнь возможно вылечить, но с большими усилиями и при длительной терапии.

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