Минздрав назвал три категории людей для первоочередной вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал три категории граждан, которым необходимо вакцинироваться в первую очередь, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, привиться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это сделать людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто планирует лечь на операцию, обследоваться в стационаре или пройти курс санаторно-курортного лечения.

Ранее глава Минздрава призвал россиян прививаться от коронавируса SARS-CoV-2, а не дожидаться третьей волны пандемии. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной только в городах с большой численностью населения. «В целом по стране ситуация остается стабильной», — сказал Мурашко и призвал не переставать носить маски в людных местах и не медлить с вакцинацией.