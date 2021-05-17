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Минздрав назвал три категории людей для первоочередной вакцинации

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал три категории граждан, которым необходимо вакцинироваться в первую очередь, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, привиться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это сделать людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто планирует лечь на операцию, обследоваться в стационаре или пройти курс санаторно-курортного лечения.

Ранее глава Минздрава призвал россиян прививаться от коронавируса SARS-CoV-2, а не дожидаться третьей волны пандемии. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной только в городах с большой численностью населения. «В целом по стране ситуация остается стабильной», — сказал Мурашко и призвал не переставать носить маски в людных местах и не медлить с вакцинацией.

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