Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии и прививаться

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян прививаться от коронавируса SARS-CoV-2, а не дожидаться третьей волны пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 1».

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, "авось" в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — приводит агентство его слова.

Ранее 14 мая инфекционист Евгений Тимаков заявил о приходе в Россию третьей волны эпидемии: по его словам, на это указывает повышение заболеваемости и смертности.

14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России с 20 марта выявили максимальное число зараженных COVID-19 — 9462 инфицированных. Как сообщил главный инфекционист Москвы Николай Малышев, это связано с майскими праздниками, но в этом нет ничего страшного.