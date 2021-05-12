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Россиян попросили не говорить о третьей волне коронавируса

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Фото: АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил россиян не говорить о третьей волне коронавируса. Он посоветовал пройти вакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у России есть ресурс для эффективного и быстрого профилактирования заболевания.

«Говорить о том, что будет третья волна или не будет третья волна, нельзя. Не надо рисковать, нужно просто прийти и сделать [прививку от коронавируса]»,— сказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения России сообщил, что у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу в сентябре. В конце апреля Мурашко назвал разговоры о третьей волне эпидемии коронавируса в России преждевременными.

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