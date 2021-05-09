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Минздрав назвал ожидаемый срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минздрав России ожидает, что у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу в сентябре. Такие сроки назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Будет», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, будет ли обеспечен иммунитет у россиян к COVID-19 к осени.

Ранее министр здравоохранения России заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной, решение о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом обстановки в регионах страны.

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