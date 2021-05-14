В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России

Суточные колебания числа заболевших коронавирусом в России закономерны для этапа стабилизации эпидемического процесса, прокомментировала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова передает РИА Новости.

Она призвала россиян не расслабляться, поскольку «эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная». Пшеничная также добавила, что пасмурная, дождливая погода, которая наблюдается во многих регионах России, создала более комфортные условия для распространения вируса.

Дальнейшее развитие ситуации, по ее словам, будет во многом зависеть от соблюдения населением противоэпидемических мер. «Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться», — заключила специалист.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии. По его словам, об этом говорит не только рост случаев COVID-19, но и увеличение летальности.