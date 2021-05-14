В России выявили максимальное количество зараженных коронавирусом с 20 марта, тогда их число составило 9632. За последние сутки оно возросло на 9462. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

9632 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Общее количество инфицированных в 85 регионах за прошедшие сутки достигло 4 922 901 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там известно о 3818 новых случаях COVID-19. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Санкт-Петербург (739) и Московская область (648). Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Еврейской автономной области (1) и Чукотском автономном округе (2).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 393 смерти пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 115 116 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9756. За все время выздоровели 4 537 634 человек.