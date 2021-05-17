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Роспотребнадзор раскрыл свое отношение к локдауну в пандемию

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Среди эпидемиологических рисков коронавирус считается не самым страшным вариантом. Сейчас главная задача для страны — избежать локдауна. Свое отношение к этой теме выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами — это эпидемия и пандемия, но без локдауна», — сказала она.

Попова добавила, что COVID-19 оказался не так ужасен, у него не самая высокая заразность, а длительный инкубационный период дает время на противодействие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что правительство не планирует вводить локдаун осенью в случае новой волны коронавируса.

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