Власти Москвы ответили на вопрос об ограничениях на майских выходных

Власти Москвы не планируют вводить ограничения на работу предприятий общественного питания и торговли в период майских выходных — с 1 по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка.

По его словам, предприниматели сами будут определять график работы в эти дни. «Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и т. д.», — сказал Немерюк.

Он также объяснил, что вопросы снятия или введения ограничения решаются в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, и проверки сотрудниками профильных департаментов и ведомств продолжатся в прежнем режиме.

Президент России Владимир Путин 23 апреля объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.