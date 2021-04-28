Еще несколько российских регионов объявили о дополнительных нерабочих днях в мае

Нерабочий день 11 мая в этом году по случаю Радоницы будет объявлен в Адыгее, Саратовской области и Краснодарском крае, сообщает РБК.

Еще в нескольких регионах один дополнительный выходной намечен на 13 мая. Отдых в этот день запланирован в Адыгее, Башкирии и Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама в честь завершения поста в месяц Рамадан.

Ранее решение сделать 11 мая нерабочим приняли власти Ставрополья и Пензенской области.

На Кубани, в Адыгее, Старопольском крае, Пензенской и Саратовской областях Радоница уже несколько лет объявляется выходным днем. При этом врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объяснил решение напряженной ситуацией с коронавирусом. В Адыгее, Башкирии и Татарстане Ураза-Байрам традиционно считается нерабочим.

Радоница — это день поминовения усопших у православных, когда верующие отправляются на кладбища. У этого события плавающая дата, оно празднуется на девятые сутки после Пасхи.

По распоряжению президента Владимира Путина, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.