Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом объявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Кравцов добавил, что российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать 4-7 мая, передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — сказал он.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что для российских студентов объявят каникулы с 1 по 10 мая. В данный момент министерство готовит соответствующий приказ и уточняет формулировку, но, скорее всего, она будет звучать как и в 2020 году — «дополнительные каникулы». Афанасьев отметил, что это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая.