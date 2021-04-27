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Российские регионы начали объявлять еще один нерабочий день в мае

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Владимир Владимиров
Владимир Владимиров
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ставрополье и Пензенская область приняли решение о нерабочем дне 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на 11 мая приходится Радоница, объявленная нерабочей еще в 2016 году.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объяснил данное решение напряженной эпидемиологической обстановкой. «Можно сказать, что это вторые новогодние праздники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нам следует еще более серьезно самоорганизоваться», — сказал Мельниченко. Он добавил, что сохраняются все меры безопасности и масочный режим.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Подписание указа об этом глава государства анонсировал в пятницу, 23 апреля. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая.

Изначально майские каникулы должны были продолжаться с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы.

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