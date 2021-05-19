Врач назвал способы отличить коронавирус от аллергии

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал способы отличить коронавирус от аллергии. Он рассказал РИА Новости, в чем различия проявлений сезонной аллергии и COVID-19.

По его словам, аллергия в большей степени характеризуется выраженными респираторными проявлениями.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления», — сказал он.

Помимо этого, при аллергозе умеренно проявляется или вовсе отсутствует интоксикация, сильная слабость и быстрая утомляемость. По словам Позднякова, отличить аллергическое заболевание от других не всегда может даже врач. Наиболее специфичным фактом сезонной аллергии доктор назвал появление «стереотипных симптомов в одно и то же время года», однако для постановки точного диагноза требуется врач и ряд лабораторных исследований.

Ранее в мае аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Дали Мачарадзе посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты, которые также могут спровоцировать реакцию организма. По словам специалиста, у людей, страдающих аллергией на пыльцу некоторых растений, может возникать аналогичная реакция и на еду, например, овощи и фрукты, такие как яблоки, груши, сливу, персики, морковь, сельдерей, петрушку.