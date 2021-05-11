Врач посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты

Аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Дали Мачарадзе посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты, которые также могут спровоцировать реакцию организма. Ее слова передает радио Sputnik.

По словам специалиста, у людей, страдающих аллергией на пыльцу некоторых растений, может возникать аналогичная реакция и на еду, например, овощи и фрукты, такие как яблоки, груши, сливу, персики, морковь, сельдерей, петрушку.

«Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», — предупредила Мачарадзе.

Врач дала советы на случай аллергии на пыльцу злаковых трав. В этом случае перекрестная реакция протекает сложнее, следует исключить мед, поскольку пчелы собирают пыльцу, являющуюся аллергеном. Если речь идет о сорных травах, например, амброзии, полыни, необходимо не употреблять семечки, подсолнечное масло, дыню и арбузы, а также специи, добавила Мачарадзе.

Специалист заключила, что снизить неприятные симптомы аллергии помогут лекарственные препараты, а также аллерген-специфическая иммунотерапия, когда пациенту постепенно вводится вещество, которое вызывает особую чувствительность. Если нет возможности исключить контакт, такое лечение позволяет изменить реакцию организма.

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