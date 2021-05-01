Врач назвал действенные рекомендации для аллергиков

Людям с реакцией на пыльцу лучше жить на верхних этажах домов, а также пользоваться очистителями воздуха. Действенные рекомендации для аллергиков назвал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Сейчас появились приложения, которые показывают, что сейчас цветет, что зацветет позже и каким ветром это принесет. Если появились симптомы, не очень похожие на простуду, посмотрите, не зацвело ли что-то», — отметил специалист.

Он добавил, что людям с аллергией на пыль необходимо иметь в доме качественные пылесосы, а также убирать ковры и перьевые подушки.

По словам Карасева, самая частая аллергия — на клеща домашней пыли. Отличить аллергию от обычного ОРВИ можно в дождливую погоду, когда симптомы должны уменьшаться. Он напомнил, что антигистаминные препараты не лечат аллергию, а только уменьшают симптомы.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что из-за длительного приема лекарств от аллергии может нарушиться работа нервной системы, возникнуть сонливость, повышенная утомляемость и угнетение. Все препараты, которые обладают антигистаминным действием, влияют на нервную систему. Большую их часть можно принимать до 10 дней.