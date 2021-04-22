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Россиянам раскрыли опасность лекарств от аллергии

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из-за длительного приема лекарств от аллергии может нарушиться работа нервной системы, возникнуть сонливость, повышенная утомляемость и угнетение. Опасность антигистаминных препаратов раскрыл врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает агентство «Москва».

По словам специалиста, все препараты, которые обладают антигистаминным действием, влияют на нервную систему. Большую их часть можно принимать до 10 дней. После длительного применения лекарство может перестать действовать, и надо будет менять его.

При этом побочные действия могут зависеть и от индивидуальной реакции организма — не исключено появление головной боли, нарушения пищеварения, сухости во рту, тошноты, запоров. Может возникнуть повышенная возбудимость, отметил Болибок.

Ранее Болибок заявил, что основной метод лечения аллергии — это полное исключение аллергена из внешней среды пациента. По его словам, лучше всего при сезонной аллергии на цветение уезжать на время в другую климатическую зону. Если долго не контактировать с раздражителем, то аллергия сама по себе проходит, сказал специалист.

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