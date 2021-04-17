Выявлена наиболее подверженная аллергии группа населения

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина в беседе с РИА Новости выявила наиболее подверженную аллергиям группу населения.

По словам эксперта, от такого недуга чаще страдают жители городов, чем жители сельской местности. Вершинина пояснила, что лидером среди деревьев-аллергенов в центральной России служит береза. В южных регионах это акация.

«Причиной сезонной аллергии является повышенная реакция иммунной системы чувствительных людей на пыльцу растений. Весной цветут ветроопыляемые деревья и невидимые зерна пыльцы в большом количестве присутствуют в окружающем воздухе, разносятся ветром на значительные расстояния», — пояснила специалист.

Она рассказала, что пыльца, попадая на слизистую дыхательный путей, провоцирует иммунный ответ, который и вызывает отек, воспаление или спазм. Чтобы защититься от пыльцы, можно использовать медицинские маски и респираторы при условии, что они будут своевременно обновляться.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный раскрыл россиянам способ спастись от сезонной аллергии. Он посоветовал посетить врача или принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами, посоветовал эксперт.