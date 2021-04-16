Врач раскрыла опасность случайного употребления плесени в пищу

Случайное употребление заплесневелой еды может привести к пищевому отравлению. При этом если было съедено очень много плесени, а иммунитет человека максимально снижен, то возможен летальный исход. Эту опасность телеканалу «Звезда» раскрыла врач-диетолог Елена Тихомирова.

По ее словам, небольшое количество плесени не приведет к смерти или тяжелой болезни благодаря агрессивной среде желудочного сока и иммунной защите. Интоксикация возможна, если было съедено много плесени, а у человека ослаблен иммунитет. Обычно слабая иммунная система встречается у пенсионеров, людей с ожирением или хроническими болезнями. «У этих людей может быть такое, что эта плесень вся не поборется, а человек может отравиться токсинами плесени», — пояснила медик.

Типичными симптомами отравления будут рвота, головная боль, температура. Обычно они проходят за несколько дней.

Ранее эксперты Роскачества предупредили об опасности хлеба с плесенью. Его употребление может привести к бронхиальной астме, аллергии, аспергиллезу и заметно ослабить иммунную систему человека. Чаще всего на хлебе образуется зеленая или черная плесень, реже — белая, серая, желтая, голубоватая. Большинство из них представляет угрозу для здоровья. Также некоторые виды продуцируют вещества с острым токсическим или канцерогенным действием.

В организации отметили, что недостаточно просто обрезать заплесневелую часть продукта, его надо выкидывать полностью, потому что остальная часть к моменту возникновения видимой плесени уже обычно поражена.