Россиянам рассказали об опасности вчерашней заварки

Заваренный день назад чай может быть вреден для здоровья из-за размножившихся микробов и плесени. Об этой опасности «Комсомольской правде» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, за ночь в чае начинают развиваться плесневые грибы, которые при попадании в организм отравляют его микотоксинами. Эта плесень выживает, даже если залить ее кипятком. По этой же причине не стоит сохранять вчерашнюю заварку. Кроме того, в пленке, которая образуется на чае, со временем появляется патогенная микрофлора. Ее размножение ускоряется за счет сахара.

«Постоявшей заваркой, конечно, не отравишься. Но наш организм начнет бороться с этой патогенной микрофлорой, тратить свою энергию и ресурсы», — пояснила Соломатина.

Он уточнила, что в результате может начаться аллергия, произойдет сбой в работе кишечника. Выделяемые микроорганизмами токсины ударят по печени, в перспективе из-за накопительного эффекта, возможно, пострадает сердце.

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